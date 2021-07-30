Bin toplu taşıma taksiye dönüşecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, servis ücretlerine yüzde 15 zam yapılması teklifi kabul edildi.

Öte yandan, İstanbul trafiğini ilgilendiren kararların görüşüldüğü toplantıda, İstanbul genelinde ilk etapta bin adet yeni taksinin hizmete alınmasını kapsayan taksi taşımacılığını düzenleme teklifi de görüşüldü. İBB’nin teklifi, uzun tartışmalar sonucunda oy çokluğuyla reddedildi. Sputnik’deki habere göre toplantıda, İBB’nin teklif ettiği 750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin, taksiye dönüştürülme teklifi görüşüldü. Twitter hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu, “İstanbulluların ve şoför esnafının sorunlarının çözümüne yönelik UKOME’ye sunduğumuz 750 minibüs ile 250 dolmuşun taksiye dönüşümünü içeren teklif kabul edilmiştir. İstanbul’a hayırlı olsun” ifadesini kullandı.

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