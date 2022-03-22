Bingöl'de patlama: 2 polis yaralandı

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada 2 polis memuru ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, şube müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada 2 polis memuru ağır yaralandı. Yaralı polisler, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 13.30 sıralarında Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki esnasında patlama oldu.
Patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat personelinin tedavisi Bingöl Devlet Hastanesinde sürüyor.
AA