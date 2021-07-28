Bingöl - Kiğı'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 15.27'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bingöl Valisi Kadir Ekinci, yaptığı açıklamada, saat 15.27'de Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlatarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. "Şu an itibarıyla bizlere ulaşan bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun." diyen Ekinci, ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü belirtti. AA

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