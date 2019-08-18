“Bir günlükler”in fıtrî şöleni

Ardahan’da ‘birgün sinekleri’ denen kelebekler ‘ölüm uçuşu’ gerçekleştiriyor. Nesillerini böyle sürdüren sinekler dünyada maksimum 24 saat yaşayıp sonrasında sudaki canlılara yem olarak ekolojik dengeyi sağlıyor.

Ardahan’da Kura Nehri kıyısında her yıl tekrarlanan binlerce kelebeğin “ölüm uçuşu” günlerdir görsel şölenle devam ediyor. Şehirde çoğunlukla Kura Nehri kıyısında toplanan binlerce kelebek, özellikle havanın kararmasıyla Ardahan Köprüsü ile Ardahan Kalesi’nin alt kısmındaki aydınlatma lambalarının etrafını sarmaya başlıyor. Gece saatlerine kadar toplanmayı sürdüren kelebeklerin sayısı dakikalar içinde binlere ulaşıyor. Kelebeklerin topluca uçuşuyla yaklaşık yarım saat süren görsel şöleni, ölümleriyle noktalanıyor. Ardahan Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, yaptığı açıklamada, yörede “bir gün sinekleri” diye adlandırılan kelebeklerin, kısa hayatlı ve sucul böceklerden “Mayıs sinekleri” olduğunu ve hayatlarının yüzde 99’unun suda gerçekleştiğini söyledi.

Yarım saat ile bir gün hayatta kalıyorlar

Bu kelebeklerin yumurtadan çıktıktan sonra yarım saat ile bir gün arasında hayatta kaldıklarını ve bu sebeple “bir günlükler”, “bir gün sinekleri” gibi isimlerle de bilindiklerini ifade eden Şişman, şöyle konuştu: “Bu olay birkaç yıldır devam ediyor. Dolayısıyla gerekli araştırmalar yapıldığında da görüldü ki tarımsal açıdan hiçbir şeye zararları olmadığını tesbit ettik. Nesillerini böyle sürdüren Mayıs sinekleri dünyada maksimum 24 saat yaşayıp sonrasında sudaki canlılara yem olarak ekolojik dengeyi sağlamaktadır. Bu kelebeklerin çocukluk ve gençlik dönemlerine larva dönemi denir. Mayıs sinekleri, yetişkin olarak doğmaktadır. Çiftleşmenin ardından erkek Mayıs sineklerinin hayatı son bulmaktadır. Dişi sinekler ise hızla akan berrak suya dalıp yaklaşık 8 bin kadar yumurtayı bıraktıktan sonra ölmektedir.” Üç gündür süren ölüm uçuşu, her gün özellikle akşam ve gece saatlerinde gerçekleşiyor.