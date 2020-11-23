Bir mahallede 2 bin 200 vak’a

Koronavirüs vak’a sayılarının Sağlık Bakanlığı’nın resmî açıklamalarının çok üzerinde olduğu belirtilirken, İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bir mahallede sayının 2 bin 200 olduğu açıklandı.

Gazete Duvar’ın haberine göre Bahçelievler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Muhtarı Ahmet Reyhan, sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı: “Zafer Mahallesi filyasyon ekibi olarak mahallemizde vak’alı hastalarımızı gezdik ihtiyaçlarını karşıladık. Vak’a mahallemizde 2200 lütfen kurallara uymayanı ikaz edin. Tekrar tekrar ikaz edin. Kaymakamlığımıza, Bahçelievler Belediyemize, Kızılayımıza, azalarıma, emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

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