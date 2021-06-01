Bir senede toparlanamayız

1 Haziran itibariyle kafe ve restoranlar belli şartlar dahilinde müşteri kabul etmeye başladı.

Başşehrin turistik mekanlarından Ankara Kalesi’nde de esnaf uzun bir aradan sonra kapılarını açtı. İlk günün sabahında müşteriye hazır bir şekilde kapılarını açan kafe ve restoranların boş olması dikkat çekti. ANKA Haber Ajansı’na konuşan esnaf işlerin nasıl olacağı konusundaki belirsizlikten rahatsız olduklarını dile getirdiler ve en az önümüzdeki bir yıl boyunca iş yapamayacaklarını söylediler. Çıkrıkçılar Yokuşu’nda kafe işleten bir esnaf şöyle konuştu: “Bizim bu sıkıntılı dönemi geçirmemiz için minimum iki üç senenin geçmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü yapabilecek bir alternatif işimiz yok. Çarşıda da bu saat olmuş halen gelen giden yok. Bizim zaten yaz sezonumuz da oldukça düşük geçiyor. Okullar kapalı, insanlar tatile çıkıyor, Ankara boşalıyor. Bu sene iyi olacağını düşünmüyorum, bu sene de böyle geçer, ama 2022-2023 ne gösterir, onu da yaşayıp göreceğiz. Ancak ben birkaç sene yapacağımız işlerden umutlu değilim.”

Ankara - Anka