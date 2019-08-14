"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Bir üzücü haber de Aksaray'dan geldi!

14 Ağustos 2019, Çarşamba 10:47
Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden biri çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Bayram tatilindeki trafik kazalarında ölü sayısı 40'a yükseldi

Veysel Akgün yönetimindeki 09 TM 389 plakalı otomobil Aksaray-Konya karayolu 30. kilometresinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Bedia Akgün (74), Menşure Akgün (27), Hüseyin Ali Akgün (4) olay yerinde öldü.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Abdülkadir Akgün, Eşref Akgün, İbrahim Ayaz Akgün sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA

Etiketler: aksaray, trafik kazası
Okunma Sayısı: 238
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Özel yurt veya ev tutarken bu uyarılara dikkat edin!

    Marka başvurularında son durum?

    Nüfusa oranla en yüksek konut satışı hangi illerde gerçekleşti?

    Süper Lig'de ünvanlar Fenerbahçe'de

    Pamukkale rekora koşuyor

    Facianın eşiğinden dönüldü

    Eskişehir'deki yangın kontrol altına alındı

    Yemen'in sivil feryadı...

    Ege Denizi'nde deprem

    Pakistan'dan BMGK'ye Cammu Keşmir çağrısı

    Başakşehir, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

    Camileri korumak için kalkan oldular

    Türkiye’deki Uygurlar endişeli

    Leylekler ölmesin diye...

    Ürdün, İsrail'e nota gönderdi

    Trump'tan Hong Kong açıklaması

    Tansiyon düşmüyor: Hong Kong'da protestocularla polis çatıştı

    Balıkesir ve Kütahya'nın ardından şimdi de Eskişehir'de orman yangını!

    Emeklilerin yarısı çalışıyor

    Hacılar Kabe'ye vedaya hazırlanıyorlar...

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Sünnette yeme ölçüsü ve şişmanlık
    Mehmet KARA

    Bandrol, devlet tekeli ve Nurettin Tokdemir
    Faruk ÇAKIR

    Tesettürlüyü dinle
    Mustafa ORAL

    İsmail gibi kurban olmak
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Tebessüm ve tevekkül
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, beşere tam bir bayram getirecek inşaallah
    Genel

    Türkiye’deki Uygurlar endişeli
    Rifat OKYAY

    Nur hizmetinin hadimleri - 7
    Genel

    Camileri korumak için kalkan oldular

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.