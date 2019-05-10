Bisikletinin arkasına monte ettiği römorkuyla Bitlis’in köy okullarını gezerek çocuklara kitap hediye eden Hakan Yücel, Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunan programının 10. sezonunun gözdesi oldu.

Bitlis’te kütüphane memuru olarak çalışan Yücel, izin ve tatil günlerinde gönüllü olarak köy okullarına kitap götürmek için pedal çeviriyor. Bisikletli Kütüphaneci olarak da bilinen Yücel, bugüne kadar bisikletiyle 1.779 km pedal çevirerek gittiği 46 köy okuluna 8 bine yakın kitap hediye etti. Yücel, gönüllülerin hediye ettiği kitapları çocuklarla buluşturup kitap sevgisi aşılayarak, çocukların hayatında büyük fark oluşturuyor.

Bir kişinin gayretiyle binlerce çocuğa ilham vermenin mümkün olduğunu belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Bireysel ve toplumsal gelişimin temel taşı olan eğitimin en büyük destekleyicilerinden olan kitapları sadece akademik anlamda değil, sosyal ve duygusal olarak da çok önemsiyoruz. Hakan Yücel, bir kişinin bireysel çabalarıyla elindeki imkânları kullanarak binlerce çocuğun hayatında fark oluşturabileceğinin en güzel örneklerinden biri oldu” dedi.

İstanbul - Musa Aydın