Bodrum alev alev

Muğla’nın turizm cenneti Bodrum’da geçtiğimiz gün öğleden sonra başlayan orman yangını havadan ve karadan çok sayıda araç ve ekibin müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık’ın, “2024 yılının en ciddi yangınlarından biri” olarak nitelediği 100 hektarlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. Hava kararana kadar 10 helikopter ve 8 uçak da çalışmalara destek verdi. Gece ise Türk Silahlı Kuvvetleri devreye girdi. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gece hareket kabiliyetine sahip 2 helikopterin de çalışmalara katıldığını açıkladı. Yangın bölgesine gelen Muğla Valisi Akbıyık, “2024 yılının en ciddi yangınlarından birini yaşıyoruz burada. Kumköy’de. Şu anda yerleşim yeri için Allah’a şükür bir tehlike yok. Ancak tabii tam manasıyla kontrol altına alınmış diyemiyoruz. En azından yangının yayılması ilerlemesi engellendi.” dedi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “İyi ki akşam çıkmadı yangın havadan müdahale yapılabildik. Yaklaşık 100 hektar nitelikli orman alanı zarar gördü” açıklamasında bulundu.

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