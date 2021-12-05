Bodrum ve Marmaris'te zor saatler

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde etkili olan sağanak, bazı mahallelerde su baskınlarına yol açtı. Yağış nedeniyle Mazı Mahallesi'nde dere taştı, kaya parçaları bağlantı yollarını trafiğe kapadı, bölgedeki tarım arazileri sular altında kaldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde birkaç günden bu yana devam eden sağanak, gece saatlerinde etkisini artırdı. Yağış, ilçe merkezi başta olmak üzere, bazı mahallelerde su baskınlarına yol açtı. Mumcular Mahallesi'nde birçok evin bodrum katları sular altında kaldı. Belediye ekipleri istinat duvarlarını kepçeyle yıkarak evlerin bahçesinde biriken yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Ev sahipleri ve belediye ekipleri su basan evleri temizlemek için çalışma başlattı. Mazı Mahallesi'nde de aşağı mazı deresi, yoğun yağış edeniyle taştı. Dağlardan gelen irili ufaklı kaya parçaları, mahalleler arasındaki bağlantı yollarını trafiğe kapattı. Sürücüler yola saçılan taşların üzerinden geçmekte güçlük çekti. Bölgede bulunan tarım alanları da sular altında kaldı. Yağışın yoğun olarak yaşandığı bölgelerde zabıta ekipleri gece boyunca devriye yaptı. Marmaris Marmaris'e son 24 saatte 145 kilogram yağış düştü. Birkaç gündür süren sağanak, gece saatlerinde etkisini artırarak taşkınlara neden oldu. İlçe merkezi başta olmak üzere, bazı mahallelerde su baskınları yaşandı. İçmeler Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle dereler taştı. Dağlardan gelen çamur, irili ufaklı taş ve ağaç parçaları sokaklara kadar ulaştı. Mahallenin birçok caddesi kütükler nedeniyle trafiğe kapandı. Ara sokaklar çamur ve balçıkla kaplandı. İçmeler ve Turunç mahalleleri arasındaki yola da kaya parçaları düştü. İtfaiye ekipleri, evlerde su tahliyesi gerçekleştiriyor. Derelerden akan çamurlu su, İçmeler Körfezi'nde denizin rengini kahverengiye dönüştürdü. AA

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