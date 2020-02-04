Bolu'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Bolu'da sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı.

Bolu kent merkezinde gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Tepecik Mahallesi'ndeki Gücük Deresi'nin taşması sonucu evler ve iş yerlerini su bastı. Mahalledeki bazı cadde ve sokaklar dereye döndü. Kendi imkanlarının yanı sıra Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla su tahliye etmeye çalışan mahalleli, su basan evlerine giremediklerinden yakındı. Belediye ekipleri de iş makinesiyle dere yatağını temizleyerek, suyun mahalleye akışını engelledi. Kent merkezindeki sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığı bir diğer adres de Ömerler Mahallesi oldu. Bolu Valisi Ahmet Ümit, su baskınları nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlarla görüşen Vali Ümit, yetkililerden de bilgi alarak tüm çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını söyledi. AA

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