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"Bu araç şehit ailelerimize ücretsizdir"

15 Temmuz 2019, Pazartesi 16:32
Mardin'de taksici Baver Alpaslan, iki ay önce yeni aldığı aracında şehit ailelerine ücretsiz hizmet sunuyor.

Mardin'de 6 yıldır taksicilik yapan Baver Alpaslan, 2 ay önce sağlanan ÖTV muafiyetinden faydalanarak üst segment ticari araç sahibi oldu.

Şehit ailelerinden etkilenen Alpaslan, yeni aldığı aracının arkasına "Bu araç şehit ailelerimize ücretsizdir" yazdırıp, hem Mardin'deki hem de kenti gezmeye gelen şehit ailelerini ücretsiz taşıyor.

Baver Alparslan yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminde çok sevdiği 2 kişinin şehit düştüğünü söyledi.

Bunlardan birinin ailesinin Ankara'da ikamet ettiğini, oraya her gidişinde onları ziyaret ettiğini aktaran Alparslan, ailenin anlattıklarından çok etkilendiğini belirtti.

Yaklaşık iki ay önce de aracına binen bir şehit ailesiyle yaptığı sohbetin ardından böyle bir karar aldığını anlatan Alpaslan, şöyle dedi:

"Mardin'i gezmeye gelen şehit ailesiyle yaptığım konuşmanın ardından gidip aracın arkasına 'Bu araç şehit ailelerimize ücretsizdir.' yazdırdım. 15 gün önce bir şehit ailesi bindi aracıma ilk başta şehit ailesi olarak tanıtmadılar kendilerini. Sonra öğrendim. Ücreti kabul etmedim. Ödemek için ısrar etiler. 'Şehitlerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz.' diyerek almadım. "

"Sosyal medyada paylaşıyorlar"

Mardinlilerin kendisini davranışıyla takdir etmesinden büyük memnuniyeti duyduğunu dile getiren Alparslan, "Ağabeylerimiz, polis arkadaşlarımız tebrik etti. Aracın fotoğraflarını çekip, sosyal medyada paylaşıyorlar. Bu da bizi gururlandırıyor." ifadesini kullandı.

Şehitlerin aileleri için yapılacak ve atılacak her adımın destekçisi olacaklarının işaret eden Alpaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehitlerimiz için ne yapsak az, şehitlerimiz hakkı ödenmez. Az da olsa bir katkıda bulunmak istiyoruz. Şehit ailelerimizin buna ihtiyacı olmadığını biliyoruz. Şehitlerimiz bizim için canlarını ortaya koymuş. Onlar ve yakınları için ne yapsak azdır. Ben de şehit ailelerimize katkıda bulunmak istedim.

Şehitlerimiz yeterince büyük bir bedel ödemiş. Devletimiz, insanlarımız var oldukça şehit ailelerimiz asla kendilerini yalnız hissetmesinler. Biz her zaman şehit ailelerimizin yanındayız."

"Onlara sahip çıkmakla mükellefiz"

Mardin Ticari Taksiciler Dernek Başkanı Uğur Alka da Baver Alpaslan'a anlamlı davranışı dolayısıyla teşekkür etti.

Bu uygulamayı desteklediklerini, diğer meslektaşlarına da örnek olmasını temenni eden Alka, "Şehitlerimizin emaneti olan ailelerin her zaman kıymetini biliyoruz Vatan ve bayrak için şehit düşen veya gazi olan kardeşlerimizin yakınları bizim ailemizdir. Biz onlara sahip çıkmakla mükellefiz. Bunun içindir ki taksici esnafı kardeşlerimizin bu tür eylemleri bizlere şeref veriyor." ifadelerini kulandı

Bu uygulamadan dolayı çok sayıda tebrik ve teşekkür aldıklarını belirten Alka, "Şehit yakınları bu uygulamanın kendilerini duygulandırdığını söylüyor. Biz de hiçbir şekilde şehitlerimizi ve ailelerini unutmadığımızı söylüyoruz." dedi.

AA

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