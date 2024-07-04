'Bu kadar kötü bir dönem görmedim'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini açıkladı. VOA Türkçe’nin mikrofon uzattığı İzmirliler TÜİK’in açıkladığı enflasyonun, sokakta hissedilen enflasyonla aynı olmadığı görüşünde.

İzmir’in merkez ilçesi Konak’ta simitçilik yapan Cengiz Duru, enflasyondaki yavaşlamaya rağmen sokaktaki fiyatların düşmediğini söyleyerek, dün 10 liraya sattığı simitin 12,5 olduğunu 25 liraya sattığı kumrunun ise 40 lira olduğunu vurguladı.

Geçim şartlarının çok zor olduğunu söyleyen Duru, ev kiralarının yüksekliğinden yakındı. Duru, “Geçen sene, bilemedin 1,5 sene önce 3 bin lira olan kira şimdi 15 bin lira. Ben 3 bin 500 liraya oturuyordum geçen sene kirada. Evsahibi ‘işine gelirse’ şeklinde 10 bin lira diyor bana. Ev arıyorum, en kötü başını sokabileceğin ev 12 bin 500 liradan başlıyor. Hepsi döküntü içinde” ifadelerini kullandı. Ekonomi yönetiminin hayat pahalılığını bitirebileceğine inanmadığını da kaydeden Duru, “Ben son üç dört sene gibi kötü bir dönem hiç görmedim. Bunlar daha iyi halimiz, bundan iyisini beklemiyorum” dedi. İzmir’de öğretmenlik yapan Engin Sakal ise hayat pahalılığının nedenini Türkiye’de üretimin azlığına bağladı. Enflasyonun kalıcı düşmesi için yerli üretimin artması gerektiğini dile getiren Sakal, “Bence alım gücünü iyileştirmek ancak üretimle olur. Kendiniz üreteceksiniz, halkınıza ucuz sunacaksınız” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi