Bu kütüphaneye giren çıkmak istemeyecek

Erzurum’da, 10 bin metrekare alana yapılan, içerisinde 1 milyon kitap bulunan, girenin çıkmak istemeyeceği İl Halk Kütüphanesi resmÎ açılış için gün sayıyor.

Erzurum’da yapımı tamamlanan ve açılış için gün sayan İl Halk Kütüphanesi, sosyal donatılarıyla ziyaretçilerini cezbedecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla şehir merkezinde yaptırılan kütüphane 7 gün 24 saat hizmet verecek.

İçerisinde 1 milyon kitap bulunan kütüphane, 7’den 70’e herkesin güzel vakit geçirmesi için özel olarak hazırlandı. Kütüphanede 1950 ila 2004 yılları arasında yayımlanan gazetelerin nüshaları da yer alıyor.

Her yaş grubuna hitap edecek

Toplu ve bireysel çalışma salonlarının yanı sıra atölyeler, sinema, konferans, bilgisayar salonları ile oyun alanları bulunan kütüphane 9 bin 200 metrekare kapalı alana sahip.

Vali Okay Memiş, yaptığı açıklamada, kütüphanenin gelecek nesillere yapılan en anlamlı yatırım olduğunu söyledi.

Kütüphanenin 26 salonu bulunduğunu ve en büyüğünün 200 kişilik olduğunu ifade eden Memiş, “Kütüphanenin şehrimize ve halkımıza kazandırılmasından duyduğumuz gururu kelimelerle anlatamam. Burası sosyal donatılarıyla çok ayrı bir mekan ve geleceğimizin teminatı gençlerimiz burada istedikleri gibi çalışmalarını sürdürecek.” diye konuştu. Memiş, kütüphanenin ilkokuldan üniversite seviyesine kadar bütün yaş gruplarına hitap edeceğini anlattı.

Türkiye'de tek

Kütüphane binasının 4 katlı olduğunu ifade eden Memiş, “Türkiye’nin alan itibarıyla en büyük halk kütüphanesi olan burası 2 bin kişilik okuyucu kapasitesine sahip. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine hizmet verecek. Türkiye’de il halk kütüphaneleri arasında bir benzeri daha bulunmayan kütüphane Türkiye’de tek olma özelliğine sahip.” dedi.