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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Bu nasıl bir gazete, her yerinde Bediüzzaman var

25 Mart 2021, Perşembe
Isparta Yeni Asya olarak elimizden geleni yapma gayreti ile 500 adet 23 Mart Yeni Asya Gazetesi Özel Sayısının yaklaşık 450 adeti Isparta’nın en işlek caddelerindeki lokantalara, kafelere, berberlere, marketlere vb. mağazalara tek tek tanıtım amaçlı hediye olarak dağıtıldı.

Manşeti ve Bediüzzaman’ın fotoğrafını görenlerden pek çoğu hayretini hatta hayranlığı gizleyemedi: “Vay vay vay bu Bediüzzaman, müthiş!” diyenler; “Bu nasıl bir gazete böyle, bunda her yerinde Bediüzzaman var! Nereden temin edebilirim bunu?” diyenler; “Bu Yeni Asya, ver”; “Yeni Asya ha, ver bakalım hatta bir iki tane daha ver, komşulara da veririm” diyenler; “Bakiyim şuna, bir tane daha ver tanıdıklarıma da verebilirim” diyenler oldu.

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Yeni Asya rüzgârı Isparta ve Gemlik’te

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin vefat yıl dönümü için hazırlanan 23 Mart 2021 tarihli gazetemiz Türkiye’nin dört bir yanında Yeni Asya heyecanı yaşatıyor.


23 Mart Yeni Asya gazetesi özelsayısı Gemlik’te de yoğun ilgi gördü ve takip edildi.

 

Ankara, Düzce ve İzmir’in ardından Isparta ve Gemlik’te de dağıtılan özel sayımızla Yeni Asya coşkusu büyüyor. 

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