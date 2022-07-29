Bunaltıcı sıcaklar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yurdu etkisi atına alan sıcak hava günlerce sürecek.

Özellikle yurdun güney kesimlerinde sıcaklıklar 40 derece dolaylarında seyredecek. Türkiye yoğun sıcak hava dalgasının etkisi altında günler yaşıyor. Meteoroloji’nin yayınladığı verilere göre yurdu etkileyen sıcaklar ağustos ayının ilk günlerinde de sürecek. Gelecek hafta sonundan itibaren yerel yağışlar aralıklarla kendini gösterecek. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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