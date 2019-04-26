Bursa'da bir atölyede yangın çıktı: 5 yaralı

Bursa'da Otosansit'te polyester iplik üretilen atölyede patlama oldu, ardından yangın çıktı. Yaralanan 5 işçi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde polyester iplik üretilen atölyede meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 4'ü ağır 5 işçi yaralandı. Oto Sanatkarları Sitesi'ndeki (Otosansit) iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Polyester iplik üretilen atölyede daha sonra yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Vücutlarında yanıklar oluşan biri kadın 5 işçi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. AA

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