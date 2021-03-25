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26 MART 2021 CUMA - YIL: 52

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

25 Mart 2021, Perşembe 19:00
Toprak kayması nedeniyle bitişik nizam 6 katlı 3 apartmanın da arasında yer aldığı 7 binadaki 60'a yakın daire tahliye edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde heyelan nedeniyle 7 binadaki 60'a yakın daire boşaltıldı.

Kentte birkaç gündür etkili olan yoğun sağanak ve kar yağışının ardından Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi Kazım Baykal Caddesi'nde heyelan meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Toprak kayması nedeniyle bitişik nizam 6 katlı 3 apartmanın da arasında yer aldığı 7 binadaki 60'a yakın daire tahliye edildi.

Heyelan nedeniyle binaların arka bahçelerindeki istinat duvarının çöktüğü, toprak yığınlarının ve beton parçalarının apartmanların 3. katına kadar girdiği görüldü.

Arama kurtarma ekiplerinin de çalışma yürüttüğü bölgede, binaların çökme riskine karşı park halindeki araçlar çekiciler aracılığıyla kaldırıldı.

Vatandaşlar, ekiplerin kontrolünde evlerindeki bazı eşyaları aldı.

Tahliye edilenlerin yurt ve misafirhanelerde konaklamalarının sağlanacağı öğrenildi.

"Kaç evde zarar olduğunun tespitlerini yapıyoruz"

Bölgede incelemelerde bulunan Vali Yakup Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, alanda istinat duvarının çökmesiyle aşağı kısımda kalan binaların bazı dairelerinde hasar oluştuğunu dile getirdi.

Can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu aktaran Canbolat, "Çöken kısmın binalara vermiş olduğu zarar var ama ön gözlemle yapılan tetkiklerde çevredeki binalarda kayma gibi vakaya rastlanmadı. Daha teknik çalışmaları arkadaşlarımız bugün ve yarın devam ettirecek. Boşaltılan 7 binadaki vatandaşlarımızın rahat mekana taşınması konusunda AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ile Büyükşehir Belediyemiz gerekli çalışmaları yapıyor. Daha sonra binalardan vatandaşların taşınıp taşınmayacağı ya da nasıl taşınacağı konuları teknik rapor sonuçlarına göre belirlenecek. Şu an için olaya müdahale edildi. Kaç evde zarar olduğunun tespitlerini yapıyoruz." diye konuştu.

"Zemin etütleri ve sondajlar yapılacak"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile bölgede incelemelerde bulunan ve bina sakinleriyle görüşen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da mahalledeki binaların alt kısmındaki bahçelerde, yağışlara bağlı olarak kaymanın yaşandığını söyledi.

Buradaki binaların 40-45 yıllık olduğuna işaret eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Şu an belediye ve AFAD'ın yanı sıra İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri buradalar. Binalarla ilgili bir sıkıntı gözükmüyor. Zemin etütleri ve sondajları yapılacak. Yaklaşık 7 bina ve 60 daire boşaltıldı. Bina sakinlerinin birkaç günlük süreçleriyle ilgili bir planlama yapacağız. Konuyu takip ediyoruz. Çıkacak zemin etüdü sonuçlarına göre karara varılacak. Can kaybı olmaması çok sevindirici. Alt kodlardaki binalarda bazı dairelerde ciddi hasarlar söz konusu. İnşallah sorunsuz şekilde süreci atlatırız. Özellikle bahçe kısımlarına gelen yükle bir kayma söz konusu."

"Bomba patladı sandım"

Tahliye edilen bir apartmanın sakinlerinden Selma Bolamat, mantı yaptığı sırada heyelanın meydana geldiğini anlattı.

Heyelan sırasında evin sokağa bakan kısmında bulunduğunu belirten Bolamat, "Arkada olsam gitmiştim. Büyük bir gürültü oldu. Bomba patladı sandım. Evim birinci kattaydı. 'Ne oldu' diye bağırdım. Duvarın yıkıldığını söylediler. Evimizin arkasında kayalar vardı, onlar inmiş. Evin arka odalarının kapıları bile açılmıyor." ifadelerini kullandı.

AA

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