'Ç-128' müze gemisi ziyarete açıldı

1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda yer alan çıkarma gemi modelinin sonuncusu olan "Ç-128", düzenlenen törenle müze gemi olarak ziyarete açıldı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Girne Yeni Turizm Limanı'nda düzenlenen törene, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Arsever, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er katıldı. Başbakan Tatar, törende yaptığı konuşmada, Ç-128 çıkarma gemisinin müze gemi olarak hibe edilmesinden dolayı Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar ve emek veren herkese teşekkür etti. KKTC'nin 20 Temmuz 1974 harekatıyla özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuşabildiğinin altını çizen Tatar, bu günün KKTC'nin "en önemli tarihi" olduğunu ifade etti. Tatar, Türk halkının desteği ve Türkiye'nin garantörlüğünün devamı ile KKTC'nin her geçen gün daha da kökleştiğini kaydetti. AA

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