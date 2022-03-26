Çanakkale Köprüsü otoyolla 272.5 TL’ye geçilecek

1915 Çanakkale Köprüsü’nde geçişler yarısından itibaren ücretli oldu.

Hem köprüyü hem de otoyolu tamamen kullanan otomobiller 272.50 lira ödeyecek. Malkara’dan giriş yaparak geçen birinci sınıf araçlar 272.50 lira, ikinci sınıf araçlar 366 lira, üçüncü sınıf araçlar 588 lira, dördüncü sınıf araçlar 683 lira, beşinci sınıf araçlar 1181 lira, altıncı sınıf araçlar 68 lira ödeyecek. Gazete Duvar’ın haberine göre, araç sınıflandırmaları ise şöyle:

1. Sınıf Araçlar: Aks aralığı (Dingil Mesafesi) 3.20 metre altında olan araçlar. 2. Sınıf Araçlar: Aks aralığı (Dingil Mesafesi) 3.20 metre üzerinde olan her türlü 2 akslı araçlar. 3. Sınıf Araçlar: Aks adedi (Dingil Sayısı) 3 olan tüm araçlar. 4. Sınıf Araçlar: Aks adedi (Dingil Sayısı) 4 ve 5 olan tüm araçlar. 5. Sınıf Araçlar: Aks adedi (Dingil Sayısı) 6 olan tüm araçlar. 6. Sınıf Araçlar: Motosikletler.