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8 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Çarşamba günü havalar soğumaya başlayacak

08 Kasım 2021, Pazartesi 16:38
Ülke genelinde Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının 6-12 derece azalması bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte Çarşamba gününden itibaren 6-12 derece azalması, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına, güney ve batı kesimlerde ise mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

Yarın, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde de kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Çarşamba günü ise ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, 800 metre ve üzeri kesimler ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması öngörülüyor.

Rüzgarın, Kuzey Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Perşembe günü, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sinop, Samsun, Tokat ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Cuma ve Cumartesi günleri ülke genelinde önemli bir yağış beklenmiyor.

Etiketler: çarşamba, soğuk hava
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