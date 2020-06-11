"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

ÇAYKUR 203 bin ton yaş çay alımı yaptı

11 Haziran 2020, Perşembe 16:25
ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Alim, "Bugün itibarıyla 203 bin ton yaş çay alımı yaptık. Son altı yıl içinde birinci sürgünde en fazla alımı geçen yıl yapmıştık. Bu yıl birinci sürgün yaş çay alımlarının geçen yıla yakın olmasını bekliyoruz." dedi.

Alim, yaptığı yazılı açıklamada, birinci sürgün yaş çay alım kampanyasının 19 Mayıs'ta başladığını, günlük yaş çay işleme kapasitesinin üzerinde alımların devam ettiğini belirtti.

Sosyal sorumluluk bilinciyle kotayı birinci sürgünde dönüm başına 600 kilogram olarak uyguladıklarını kaydeden Alim, "Üreticiden taahhüt ettiğimiz kota miktarınca çaylarını alacağımızı her zaman söylemiştik. Çay alımlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Üreticilerimizin bir bölümünün çayını bitirmiş olmasına rağmen günlük ortalama 9 bin 100 tonun üzerinde alım gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Alim, birinci sürgün çay alımları devam etmesine rağmen rekoltenin geçmiş yılların sürgün sonucuna çok yaklaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla 203 bin ton yaş çay alımı yaptık. Son altı yıl içinde birinci sürgünde en fazla alımı geçen yıl yapmıştık. Bu yıl birinci sürgün yaş çay alımlarının geçen yıla yakın olmasını bekliyoruz. 2014 yılında birinci sürgünü 209 bin 944 ton ile tamamlamıştık. 2015'te 230 bin 540 ton, 2016'da 230 bin 184 ton, 2017'de 172 bin 432 tonla tamamlarken, 2018'de 217 bin 453 ton ve 2019'da ise 287 bin 906 yaş çay alımında bulunduk. Bu yılın, son 6 yılın en fazla çayını alacağımız ikinci sezon olacağını öngörüyoruz."

AA

Etiketler: ÇAYKUR, çay, alım
Okunma Sayısı: 142
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afrikalı bilim adamları virüs aşısı için bir araya gelecek

    Gazze'de İsrail politikaları protesto edildi

    'Hafter milisleri insanlık suçu işliyor'

    Avrupa Komisyonu, sınırların kademeli olarak açılmasını istiyor

    Tesla dünyanın en değerli otomobil şirketi oldu

    Kuzey Kore'den ABD'ye sert tepki

    İsrail güçleri 17 Filistinliyi gözaltına alındı

    Bakan Kasapoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi finali açıklaması

    Norveç'te camiye saldıran teröriste 21 yıl hapis cezası

    2020 hac organizasyonu için Suudi Arabistan'ın kararı bekleniyor

    Suriye’de 5 bin briket evin inşası tamamlandı

    Teröristler Suriye'nin kuzeyinde tarlaları ateşe veriyor

    Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 7 milyon 471 bini aştı

    İstanbul Havalimanı'nda dış hat uçuşları yeniden başladı

    Erdoğan'dan 'erken seçim' açıklaması

    Trump: Seattle'ın egemenliği iç teröristlere geçti

    '30 milyon Yemenli salgın tehlikesiyle karşı karşıya'

    Nijerya'da 13 milyon kişi işsiz kalabilir

    Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1274 ölüm daha

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ayasofya ve Demokratlar
    Ali FERŞADOĞLU

    Yolsuzluk ve zulmü önlemek ister misiniz?
    Genel

    Danıştay'ı niye bekliyorsunuz?
    Risale-i Nur'dan

    Ayasofya ibadet mahalli olmalı
    Genel

    Erdoğan'dan 'erken seçim' açıklaması
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    “Dâvâmız beraat etsin yeter”
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın adını anmadan yemeyin!
    Ahmet BATTAL

    Siyasetin dokunulmazlığı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çocuklar ve ebeveyn ilişkisi
    Faruk ÇAKIR

    Köyler ilgi odağı olur mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.