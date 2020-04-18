"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı: Bir haftadır bizdeki hasta sayıları stabil

18 Nisan 2020, Cumartesi 11:32
Çin'de başlayan yeni tip corona virüs dünyada etkisini göstermeye devam ediyor.

Virüsle birlikte sağlık çalışanlarının yükü daha da arttı. Her gün çok sayıda kişi corona virüs nedeniyle hastanelere başvuruyor.

O hastanelerin başında ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi geliyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen sağlık çalışanlarının yaşadıklarını anlatarak, pandemi sürecinin nasıl gittiğinden bahsetti.

Prof. Dr. Gönen şu ifadelere yer verdi:

"Cerrahpaşa bünyesinde 17 tane servisi pandemi servisi yaptık. 60’ın üzerinde yatak yoğun bakım olarak Cerrahpaşa’da hizmet ediyor. O günlerde hızla sayı arttı ve 220 hasta yatıyordu.

Polikliniklerimize de çok ciddi müracaat oluyordu. Son bir aylık sürede Cerrahpaşa Tıp Fakültesine 44 bin 675 hasta müracaat etmiş. Bunların 2 bin 100 kovidli hastalar. Son bir haftadır bir stabilleşme bir plato olduğunu bizler de gözlemledik.

En azından bize müracaat eden hastalarda. Diğer yerlerde durum nasıl bilmiyorum ama bize müracaat edenlerde üniversite hastaneleri arasında en fazla pandemi hastası kabul eden merkeziz. Son bir haftadır bir stabilleşme 180’lere indi, 160’lara indi.

Bugün son verileri aldım arkadaşlardan 160 civarında toplam yoğun bakıma ve serviste yatan hastamız var."

"40 ÜZERİNDE PERSONELİMİZ HASTANEMİZDE TEDAVİ GÖRDÜ"

Prof. Dr. Gönen, “Tüm hekim arkadaşlarımız branşı ne olursa olsun pandemi ile mücadelede sahadalar. Bunlardan da maalesef virüs test sonucu pozitif olanlar oldu. 40 üzerinde personelimiz hekim, hemşire, sağlık çalışanı, temizlik personeli virüs nedeniyle hastanemizde tedavi gördü.

Cerrahpaşa penceresinden baktığımızda bir plato görülmeye başladı diye biliriz. Pandemi ile mücadelede en önemli iki şey tabi ki hastaların tedavisi ama onun kadar önemli iki şey izalasyon ve filyasyonun yapılması. İzalosyonla ilgili merkezi yönetim ciddi kararlar alıyor.

Bununla birlikte virüs test sonucu pozitif olan hastaların en az geriye dönük iki hafta kimle temas ettiği bir dedektif gibi araştırılarak onların da testi yapılarak pozitif olan vakaların da hızla izolasyonunun sağlanması bu pandemiyi kökünden kazımada çok önemli.

Biz geleni tedavi ediyoruz ama bize gelmeden önce yapılacaklar bize geldiğinden daha önemli. Onların da hızla yapılması gerekiyor” diye konuştu.

"SON BİR HAFTADIR BİZDEKİ HASTA SAYILARI STABİLLEŞTİ"

Son bir haftadır hasta sayılarının stabilleştiğini vurgulayan Prof. Dr. Gönen, “Şu an Türkiye’de bir plato çizer gibi olduğunu düşüyoruz ama önümüzdeki haftalar belirleyici olacak diye düşüyorum. Bir dik gitti. Şu anda dikine gidiş plato düzeyine geldi. Ondan sonra aşağıya inişi de 2 ay alır zaten. Belki 3 ay alır.

Sağlık Bakanlığı'nda daha büyük veriler var tabi. Onlar çok daha iyi değerlendirir ama son bir haftadır bizdeki hasta sayıları stabilleşti.

Önümüzde Çin tecrübesi vardı. İtalyanların tecrübesi vardı. Onlarında tecrübesinden de faydalanarak sağlık bakanlığının da önerileri ile bazı ilaçları yoğun bakım öncesinde kullanmaya başladılar. Yoğun bakım öncesinde kullanımı yoğun bakıma gidiş süresini uzattı. Yoğun bakımlarda zorlu bir süreç var” dedi.

 

NTV

Etiketler: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı, hasta sayısı, stabil
Okunma Sayısı: 303
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    THY Almanya'daki Türk vatandaşları için özel seferler düzenleyecek

    Sosyal izolasyon, küresel ısınmayı yavaşlatabilir

    47 mülteci çocuk Yunanistan'dan Almanya'ya ulaştı

    Galata Kulesi müze kule haline gelecek

    Doğu Kudüs'te koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

    İspanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 20 bini geçti

    'Tedbirler gevşerse ikinci dalga gelebilir'

    Prof. Ateş Kara: Vaka sayılarında azalma olduğunu söylemek için henüz erken

    İran, kredi istedi

    DSÖ'den antikor uyarısı

    Belçika'da koronavirüs vaka sayısı 37 bini aştı

    LC Waikiki haftada 40 milyon maske üretiyor

    Moskova'da tüm solunum yolu vakaları şüpheli olarak değerlendirilecek

    İngiltere Sağlık Bakanlığı: Türkiye'den 250 bin adet koruyucu ekipman getirildi

    Benzine ve motorine zam

    Japonya'da 6.7 büyüklüğünde deprem oldu

    Milletvekilleri arasında pozitif vaka olmadığı açıklandı

    Trump: Ölü sayısı beklentimiz 60-65 bin

    Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı: Bir haftadır bizdeki hasta sayıları stabil

    Myanmar'da 25 bin mahkuma af

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adaletsizlikten nefes alamaz hâle geldik
    Genel

    Hukukî hatalar bilinçli yapılıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Terör iftirası ve “siyasî” yargı
    Cevher İLHAN

    Yine siyasî hesâplarla...
    H. Muharrem OKUR

    İnfaz Kanunu çıktı
    Faruk ÇAKIR

    Başgil gibi hukukçular lâzım
    Mehmet ÇETİN

    Canlı (on-line) dersler devam ederken
    Risale-i Nur'dan

    Batı medeniyeti israf ile beşeri hasta etti
    Ahmet BATTAL

    Başgil, Hür Fikirler ve yargı bağımsızlığı
    Genel

    30 büyükşehirle Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.