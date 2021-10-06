Çevre suçu geliyor: Kirleten öder

TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, “çevre suçu” diye bir suç öngördüklerini belirterek “Kirleten bedelini öder. İklimden zarar görenler de hayat haklarının ihlâli gerekçesiyle dava açabilir” dedi.

Türkiye’nin haberine göre; iklim değişikliğiyle ilgili hazırladığı hukuki ve cezai sorumluluğa ilişkin rapor, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde (AKPM) kabul edilen TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, yeni dönemde atılacak adımları değerlendirdi. Altunyaldız şunları söyledi:

“Ülkemizin yeşil devrimde önemli bir aktör olacağını pozisyonladığımız zaman, iklim kanununda bu alanda önemli düzenlemeler olmasını bekliyoruz. Endüstriler ve bakanlıklar başta olmak üzere kimin neyin ne kadar yapması gerektiğine dair hususlar düzenlenmelidir. Bizim raporumuzda çok net bir ifade var; ‘kirleten öder’ diye. Dolayısıyla evet, kim kirletiyorsa, kim zarar veriyorsa bunun bedeli neyse öder. Raporda, ‘çevre suçu’ diye bir suç öngörüyor. Eğer, ‘Çevre suçuna ilişkin bir fiil varsa sorumlu mutlaka bu fiili işleyen kişidir’ diyor. Hem küresel anlamda hem ülke bazında izleme ve takip sistemlerinin kurulmasını da öneriyoruz.