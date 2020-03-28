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28 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Cezaevlerindeki tedbirlerin süresi uzatıldı

28 Mart 2020, Cumartesi 13:32
Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında iki hafta daha uzattı.

Bakanlığın kararıyla, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan başka kuruma yapılan nakiller, hükümlülerin kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi işyurdu faaliyetleri iki hafta daha ertelendi.

Ayrıca, birden fazla koğuşla birlikte yapılan faaliyetlerin, ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımının, ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve ana okuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulamasının ertelenmesine ilişkin süreler de iki hafta daha uzatıldı.

Tedbirler çerçevesinde tutuklu ve hükümlü yakınları zorunlu durumlarda ziyaretlerini başsavcılık kararıyla yapabilecek. Avukatlar zorunlu durumlarda maske ve eldiven takarak kapalı görüş yapabilecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, söz konusu tedbirleri ilk kez 13 Mart'ta katıldığı Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kamuoyuna açıklamıştı.

AA

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