Çiftçiden bedava karpuz

Osmaniye’de çiftçilik yapan İsmail Düzgün, karpuz tarlasını, ekonomik kriz nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlara açtı.

Düzgün, “Baktım vatandaşın alım gücü düşük, bu tarlanın iri karpuzlarını sattım, küçük karpuzlarını da vatandaş alsın götürsün. Malum, biliyorsunuz durum çok kötü, ekonomik sıkıntılar çekiyor halk. Ekmek alamayan insanlar var” dedi. Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Küçükçınar köyünde çiftçilik yapan İsmail Düzgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karpuz tarlasını, ekonomik kriz nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlara açtığını duyurdu. Kısa sürede yayılan duyuru Kadirli ve Sumbas ilçelerinden birçok vatandaş, tarlaya gelerek ederek bedava karpuzları topladı. Osmaniye - anka

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