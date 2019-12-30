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30 ARALIK 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Çöp bırakanlara yaptırım uygulansın

30 Aralık 2019, Pazartesi 18:15
Bitki ve canlı çeşitliliğini yıllardan bu yana koruyarak kentin doğal zenginliğini temsil eden Belgrad Ormanı’na ilişkin yapılan ankette, vatandaşların yüzde 92’sinin ormandan ayrılırken çöplerini bırakanlara yaptırım uygulanmasını istediği ortaya çıktı.

Belgrad Ormanı Koruma Gönüllüleri Derneği tarafından Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti’nin finansmanı ve Yerel STK’lar Hibe Programı’nın desteğiyle ‘İstanbul Belgrad Ormanındaki Gelişme Planlarına Halkın Taleplerini Dahil Eden Katılımcı Bir Süreç Oluşturulması’ projesi gerçekleştirildi.

Sputnik’te yer alan habere göre, proje kapsamında, Osmanlı Devleti’nden bugüne su kaynakları, doğal yapısı ve kültürel değerleri hassasiyetle korunan 5 bin 524 hektarlık ormanın 251 hektarlık alanındaki Bentler Tabiat Parkı, Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı, Neşetsuyu Tabiat Parkı, Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı, Kömürcübent Tabiat Parkı, Irmak Tabiat Parkı, Kirazlıbent Tabiat Parkı, Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı ve Ayvatbendi Tabiat Parkı’nın yanı sıra Binbaşı Çeşmesi, Kurtkemeri, Çatalçeşme ve Elmalı Tepesi mesire alanlarının günübirlik ziyaretçileriyle anket yapıldı.

Daha çok piknik için tercih ediliyor

Ankete 19 ve 65 yaş ve üstü öğrenci, ev hanımı, öğretmen, muhasebeci, esnaf, mühendis, avukat, temizlikçi, mimar ve kuaför gibi 194 meslek grubundan kişi katıldı. Sonuçlara göre, Belgrad Ormanı, bölgeye uzak noktalardaki Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Sultanbeyli, Adalar ve Şile’nin yanı sıra 33 ilçeden daha çok ziyaretçi ağırlıyor. Park ve mesire alanlarına vatandaşların yüzde 80’i özel araçlarıyla, yüzde 5-10’u da toplu ulaşım, yürüme, bisiklet, motosiklet, özel tutulan minibüs ya da otobüsle geliyor. Halkın yüzde 60-65’inin piknik yapmak için geldiği parklar ve mesireler, yürüyüş, dinlenme, doğa gezisi, spor, kahvaltı ve bisiklete binme amacıyla da tercih ediliyor. 

Yüzde 92’si yaptırım istiyor

Ormandan ayrılırken çöplerini bırakanlara yaptırım uygulanmasını isteyenlerin oranının yüzde 92 çıktığı ankete katılanların yüzde 57’si ise ormanlara kişi ve araç girişinin sınırlandırılmasını istemiyor. Vatandaşların yüzde 40’ı parklar ve mesirelerdeki işletmelerin hizmetinin yeterli olduğunu düşünüyor. 

Etiketler: çöp, yaptırım
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