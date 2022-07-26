Dar gelirlilere mini karpuz

Osmaniye'de Fen Bilgisi öğretmeni Abdullah Tabur, alım gücü düştüğü için karpuz yiyemeyen yurttaşlar için 250 gram ağırlığında karpuz türü geliştirdi.

Tabur, şöyle konuştu:

“Ülkemizde, ekonomik sıkıntılardan dolayı 10 kiloluk karpuz, kilosu 3,5 lira 35 lira tutmakta. Halkımızın alım gücü çok düştü. Halkımız karpuz alamamakta. 4 kişilik bir aile 35 lira verip bir karpuz almakta güçlük çekiyor. Buna istinaden ben de karpuzun büyümesini sınırlandırarak 250-350 gram büyüklüğünde bir karpuz geliştirdim. Normal bir karpuz 35 lira tutarken, bu benim geliştirdiğim karpuz 1 lira tutmakta.

Bizim bölgemizde dilim dilim karpuzda satılmadığı için, insanların alması daha kolay. Dört kişilik bir aile 4 lira verdiğinde kendilerine yetecek kadar karpuzu almış olabilir. Bu karpuzun en önemli özelliğinden biri de gördüğünüz gibi saksıda da yetişebiliyor. İnsanlar dört tane saksıya ekse kendi ihtiyaçları olan karpuzu da bir nevi karşılamış olur. Hem paraları ceplerinde kalır hem de karpuz ihtiyaçlarını karşılamış olur.

