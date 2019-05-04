İlk sahura bir gün kaldı. Eğitimlerini tamamlayan davulcular Ramazan'a hazır. "Davulcular nasıl bir eğitimden geçiyor?"
Maniler hazırlandı, eğitimler tamamlandı, davulcular ramazana hazır.
Gaziantep'te ay boyunca görev alacak sahur davulcuları 15 gün kala başladıkları provaları tamamladı.
Kentte, ramazan boyunca binlerce davulcu insanları sahur için uyandıracak.
Karabük'te de, 29 mahallede davul çalacak 59 kişi sınavla belirlendi. Davulculara, sınav sonunda belge verildi.
Davulcular şimdi ilk sahuru bekliyor.