"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

"Demirel’in hayali kalkınmış demokratik hukuk devletiydi"

04 Kasım 2020, Çarşamba
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 96. doğum günü dolayısıyla memleketi Isparta’da mezarı başında anıldı.

Atabey ilçesine bağlı İslamköy’deki Çalca Tepe’de düzenlenen anma töreninde Kur’ân-ı Kerîm tilâveti okundu, dualar edildi. Demirel’in sağlığında özel doktorluğunu yapan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, “Onun hayalinde hep Edirne’den Kars’a dört başı mamur kalkınmış demokratik ve hukuk devleti Türkiye vardı” dedi. Demirel’i çok özlediğini ifade eden Cesur, “Hasretle, sevgiyle, saygıyla anıyorum. Demirel, Türkiye sevdalısı bir devlet adamıydı. Allah yeni nesillere Demirel’i anlatarak onun gibi taş üstüne taş koymayı nasip etsin” diye konuştu. 

AA

Etiketler: Demirel, hayal, kalkınmış demokratik hukuk devleti
Okunma Sayısı: 125
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vefatının 11, yılında Şaban Döğen’i rahmetle yâd ediyoruz

    Durum ciddî

    "Demirel’in hayali kalkınmış demokratik hukuk devletiydi"

    İngiltere Hükümeti Sözcüsü, Hazreti Ebu Bekir’in sözlerini hatırlattı

    "Dine karşı olmak siyasi bir hata"

    Beyaz Saray çevresindeki olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekti

    Terör saldırısı sonrasında Viyana'da son durum?

    İzmir'de vefat sayısı 111'e yükseldi

    Koca: Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor.

    TBMM'de Deprem Komisyonu kuruluyor

    ‘Kanal İstanbul’dan vazgeçin’

    "Asıl deprem henüz gerçekleşmedi"

    "Hesap sormazsanız felâketlerin sonu gelmez"

    "Hangi vicdana sığar?"

    UNESCO Ayasofya için rahatsız değil

    Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor

    Atina’nın ilk camisi ibadete açıldı

    Depremle ilgili 9 gözaltı

    Hamaney: Azerbaycan'ın tüm toprakları işgalden kurtarılmalı

    Bursa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    “Allah’ın imtihanı, kulun adaletsizliği”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Saltanatın son demleri (1)
    Genel

    Durum ciddî
    Genel

    İngiltere Hükümeti Sözcüsü, Hazreti Ebu Bekir’in sözlerini hatırlattı
    Genel

    "Demirel’in hayali kalkınmış demokratik hukuk devletiydi"
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Enkazdaki bebekler
    Genel

    Vefatının 11, yılında Şaban Döğen’i rahmetle yâd ediyoruz
    Ahmet BATTAL

    Takma, çakma çanta
    Süleyman KÖSMENE

    Hazret-i Hasan’ın ve Hüseyin’in pak dâvâları
    Faruk ÇAKIR

    Bu konuda da lideriz!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.