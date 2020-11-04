"Demirel’in hayali kalkınmış demokratik hukuk devletiydi"

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 96. doğum günü dolayısıyla memleketi Isparta’da mezarı başında anıldı.

Atabey ilçesine bağlı İslamköy’deki Çalca Tepe’de düzenlenen anma töreninde Kur’ân-ı Kerîm tilâveti okundu, dualar edildi. Demirel’in sağlığında özel doktorluğunu yapan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, “Onun hayalinde hep Edirne’den Kars’a dört başı mamur kalkınmış demokratik ve hukuk devleti Türkiye vardı” dedi. Demirel’i çok özlediğini ifade eden Cesur, “Hasretle, sevgiyle, saygıyla anıyorum. Demirel, Türkiye sevdalısı bir devlet adamıydı. Allah yeni nesillere Demirel’i anlatarak onun gibi taş üstüne taş koymayı nasip etsin” diye konuştu. AA

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