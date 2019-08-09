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9 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Denizli'de 108 bina ağır hasar aldı

09 Ağustos 2019, Cuma 18:32
Denizli'de 6.0 büyüklüğündeki depremden ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı. 108 binada ağır hasar var; vatandaşlar evlere girmemeleri konusunda uyarılıyor. Bölgedeki incelemelerinin ardından açıklama yapan Bakan Kurum, Bozkurt ilçesinde 150 konut ve bir caminin yapımına ay sonu başlanacağını söyledi.

Denizli'de 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Depremin merkez üssü olan Bozkurt ilçesinde 761 bina incelendi. Bu binalardan 88'inin ağır, 673'ünün ise hafif hasarlı olduğu bildirildi.

Çardak ilçesinde ise incelenen 215 binadan 20'sinin ağır hasarlı olduğu kaydedildi. İlçedeki 195 bina ise hafif hasarlı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki evleri tek tek gezerek hasar tespiti yapıyor.  Hasar tespit çalışmalarının yüzde 80'inin tamamlandığı bildirildi.

"AY SONU 150 KONUTUN YAPIMI BAŞLAYACAK"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da depremden en fazla etkilenen Bozkurt ile Çardak ilçelerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Kurum şunları söyledi:

"Bugün yerinde tespitlerimizi yapıyoruz. Binalarımızın durumlarını inceledik. Akşam itibariyle tümü tamamlanmış olacak. Şu an itibariyle yaralı vatandaşımız kalmadı. Hepsi taburcu edildi. 976 binanın 108'i ağır hasarlı 868'i de hafif hasarlı olarak tespit edildi. Yaptığımız tespitlerle hızlı bir şekilde hak sahipleri belirlenerek yapım sürecine girmiş olacağız. Bozkurt'ta 150 adet konutu ve camiyi, stadyumun bulunduğu alanın hemen yanına çadırkentin yanına yapılacak. Ay sonu bu süreç başlayacak. 5-6 ay içerisinde bu konutları tamamlayıp hak sahiplerine vereceğiz. Ağır hasarlı bir camimiz var onu da gezdik bugün. Onun da yıkım işlemini başlatıyoruz. Ay sonu yapımına başlayacağız. 17 Ağustos'ta tüm Türkiye ağladı. Çardak'ta 100 konut ve 1 cami inşaatı için TOKİ'ye yapım talimatı verdik."

NTV

Etiketler: Denizli, hasar, bina
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