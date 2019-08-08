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9 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

'Denizli'de 59 binada ağır hasar meydana geldi'

08 Ağustos 2019, Perşembe 23:48
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 59 binada ağır hasar tespit edildiğini belirtti.

Ege Bölgesi'nde 4 saatte 56 deprem oldu

Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli'de gözlemlenen 6 büyüklüğündeki depreme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

 

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Şu anda yaklaşık talep edilen 400'e yakın çadırın yüzde 80'i kuruldu ve hala kurulmaya devam ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla biraz önce konuştum. Aynı zamanda genel müdürümüz de burada. Onlar hasar tespitlerine başladı. 330'u aşkın yapıdaki hasar tespitlerini değerlendirdiler. 52'sinde de ağır hasar buldular. Çardak'ta da yaklaşık 60 evde veya yapıda bir tespitte bulundular. Orada da 7 ağır hasar buldular."

"78 kişi taburcu oldu"

Depremden etkilenen 81 kişinin hastanelere başvurduğuna işaret eden Soylu, "Şu anda 78'i taburcu oldu. 3 vatandaşımız hastanelerde." dedi.

Deprem bölgesinde 329 personel çalışıyor

Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, deprem sonrası müdahale ve iyileştirme çalışmaları AFAD koordinasyonunda devam ediyor.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun alanda koordine ettiği çalışmalara 14 kurum ve kuruluş katkı veriyor. İyileştirme çalışmaları, 50'si AFAD arama kurtarma personeli olmak üzere farklı kurum ve kuruluşlardan 329 personelle yürütülüyor.

Bölgedeki vatandaşların barınması için 360'ı AFAD bölgesel lojistik merkezlerinden getirilen 380 aile çadırı kuruldu.

Barınma, beslenme ve yaşam malzemelerinin sevk edildiği bölgeye 26 genel maksat çadırı ulaştırıldı.

Vatandaşlar geceyi çadırda geçirecek

Geceyi çadırlarda geçirecek vatandaşlara Türk Kızılay tarafından 250 battaniye ve 100 yatak verildi, 20 mutfak seti kullanıma sunuldu.

Bölgenin enerji ihtiyacı için 4 jeneratör kuruldu, 5 ekip alanda görevlendirildi, 22 kişilik teknik ekip hasar tespit analizine başladı. 

Sahada koordinasyonun merkezden sağlanması için iki AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi bulunuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 10 kişilik psikososyal destek ekibi, depremin vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerini silmek üzere çalışma yürütüyor.

Bölgede olası hastaneye sevk ve acil müdahale talepleri için 26 ambulans ve 7 UMKE ekibi hazır tutuluyor.

AA

Etiketler: denizli, deprem
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