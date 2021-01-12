Denizli'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki deprem, saat 09.30'da ve 7,24 kilometre derinlikte gerçekleşti.

"Olumsuz bir durum bulunmamaktadır" Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Pamukkale ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun olmadığını bildirdi. Atik, Pamukkale ilçesinde meydana gelen depremin merkezde de hissedildiğini belirtti. Kentte yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Atik, "Denizli'de merkez üssü Pamukkale ilçemiz olan 4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden muhafaza eylesin." diye konuştu. AA

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