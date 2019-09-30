Depremde hasar alan hastane boşaltıldı

Deprem sonrası başlatılan çalışmalarda Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin Duygu Durum Bozuklukları Merkezi'nde hasar tespit edildi. Binası boşaltılan merkez, başka binada hizmet verecek.

Hasarlı olduğu belirlenen Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Duygu Durum Bozuklukları Merkezi boşaltıldı. Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında İstanbul'daki hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bir çok kamu binası okul ve hastanede bu kapsamda incelemeler yapıldı. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Duygu Durum Bozuklukları Merkezi'nde hasar oluştuğu tespit edildi. Bina boşaltılırken Duygu Durum Bozuklukları Merkezi'nin hastanenin bir başka binasında hizmet vermeye devam edeceği öğrenildi. NTV

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