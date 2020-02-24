Depremde yaralanan 64 vatandaştan 42'sinin tedavisi tamamlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'daki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, " Yaralı 64 vatandaşımızdan 42'sinin tedavisi tamamlandı, 22 kişinin tedavisi 3 hastanede sürüyor" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Van'da deprem nedeniyle yaralanan 64 kişiden 42'sinin tedavisinin tamamlandığını duyurdu. 22 vatandaşımızın tedavisinin ise bölgedeki 3 hastanede devam ettiğini belirten Koca, "1 yaralımızın durumu ağır, gerekli tıbbi müdahaleler yapılıyor" ifadelerini kullandı. Koca, depremin hemen ardından bölgeye sevk edilen 32 ambulans, 1 helikopter ambulans, 2 mobil komuta aracı, 3 lojistik araç, 167 UMKE ve 112 Acil personelinin gerekli tüm sağlık hizmetlerini vermeyi sürdürdüğünü vurguladı. 1’i Başkale merkezde, 4’ü depremden etkilenen köylerde olmak üzere toplam 5 sahra hastanesi ünitesi kurulduğunu belirten Koca, şunları kaydetti: "Ayrıca 92 kişiden oluşan sağlık ekiplerimiz, bölgede, köy köy gezerek, evlerde sağlık kontrolü ve hasta muayenesi yapmaktadırlar. Temennimiz, böyle acılarla hiç karşılaşmamak. Karşılaşmamız durumunda ise devletimiz, hassas görev bilinciyle ve gerekli tüm imkânlarıyla, Van Başkale’de olduğu gibi, milletimizin hizmetindedir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

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