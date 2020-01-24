Depremler yine korkuttu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğündeki deprem çevre illerce de hissedilirken, korkuttu.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli’nin yanı sıra Yalova ve Bursa’da da hissedildi. Deprem yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Manisa Valisi Ahmet Deniz, 4 vatandaşın yaşadığı panikle hafif şekilde yaralanıp hastanelere başvurduğunu, bu yaralıların da taburcu edildiğini söyledi. Deniz,bazı binalarda göçükler ve çatlakların tesbit edildiğini belirtti.

132 artçı sarstı

Akhisar Öğretmen Evi’nde bir kriz masası oluşturduklarını aktaran Dutlulu, Vali Ahmet Deniz ve AFAD yetkililerinin bu merkezden çalışmaları koordine edeceğini ifade ederek, “Belediyemizin salonunu da açtık. Huzursuz olan vatandaşlarımız oraya gelebilir” dedi. Depremin ardından bölgede, 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı kaydedildi. Meydana gelen depremde bazı kerpiç evlerin duvarlarının bir kısmının yıkıldı ve evlerdeki lambalar sarsılmanın etkisiyle söküldü.

Ankara’da sallandı

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara’nın Akyurt ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD’ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Akyurt’ta meydana gelen deprem sonrasında olumsuz bir ihbarın bulunmadığı ve gelişmelerin takip edildiği bildirildi. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, ilçeye bağlı Kozayağı Mahallesi’nde 3,8, Ahmetadil Mahallesi’nde ise 12 dakika sonra tekrar 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini belirtti.

İstanbul’a “zemin” uyarısı

Manisa’da meydana gelen ve 9,8 saniye süren 5,4 büyüklüğündeki deprem sadece merkez üssü ve yakınlarında değil, kilometrelerce ötedeki İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir gibi illerde de hissedildi. İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, küçük depremlerin yakın mesafelerde, büyük depremlerin ise uzak mesafelerde hissedilebileceğini dile getirdi. Çakır, “Kötü zeminler deprem dalgalarını büyütüyor, normalden fazla hissedilmesine neden oluyor. Depremin daha fazla hissedildiği yerler zemini problemli yerler” dedi. İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Dr. Okan Tüysüz de Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün depremin gözardı edilecek bir deprem olmadığını kaydetti.