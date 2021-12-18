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Direksiyon sınavında değişiklik planları

18 Aralık 2021, Cumartesi 12:39
İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Tekin, "Yeni yönetmelikle birlikte direksiyon sınavlarının daha uzun yapılması, farklı trafik koşullarında adayın test edilmesi gibi bazı değişikliklerin getirilmesi planlanıyor." dedi.

İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Murat Tekin, günümüzde Trafik Eylem Planı çerçevesinde hem teorik hem de direksiyon sınavlarında standartların biraz daha yükseltileceğini vurgulayarak, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün sınavlarda bazı değişiklikleri öngördüğünü belirtti.

Yeni yılla gündeme gelmesi planlanan yönetmelikle ilgili hazırlık içinde olunduğunu aktaran Tekin, ilgili kurumların görüşlerinin alınmasının ardından taslağın netleşeceğini ifade etti.

"FARKLI TRAFİK KOŞULLARINDA ADAYLAR TEST EDİLECEK"

Murat Tekin, şöyle devam etti:

"Direksiyon sınavında devrim niteliğinde bazı değişiklikler planlanıyor. Ehliyette yeni yönetmelikle birlikte 35 dakika olan direksiyon sınavlarının daha uzun yapılması, eğitimlerin özellikle gece de verilmesinin sağlanması, farklı trafik koşullarında adayın test edilmesi gibi bazı değişikliklerin getirilmesi planlanıyor. Biz sınav alanlarının belli bir bölgeye hapsedilmesinden vazgeçilmesini arzu ediyoruz. Şu anda yapılan çalışma da bunu gösteriyor. Yani kursiyerin, aslında akan trafikte karşılaşabileceği bütün manevralar ve deneyimleri, sınavda yaşaması öngörülüyor. Şu ankinden çok daha ciddi, daha uzun süreli direksiyon sınavları bizi bekliyor. Yeni yapılacak yönetmelik değişikliğiyle direksiyon sınav süresi biraz daha uzatılacak, sınav yapılan güzergah genişleyecek ve akan trafikte daha fazla eğitim yapılmasının kursiyerlere çok büyük bir katkısı olacak."

"UCUZ ALINAN BİR FİYATIN EĞİTİM KALİTESİ HER ZAMAN DÜŞÜKTÜR"

Sürücü kurslarına başvuran kursiyerlerin en az 34 saat teorik, en az 16 saat pratik direksiyon eğitimi aldığının altını çizen Tekin, yeni yönetmelikle verilecek ders saati sayılarının da muhtemelen artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Tekin, kursiyerlerin ders alma haklarını sürücü kurslarından mutlaka talep etmesi gerektiğini anlatarak, "Çünkü girecekleri sınav son derece ciddi bir sınavdır, bu eğitimleri almazlarsa başarılı olmaları çok çok zor. Tabi bunun karşılığında şu da var. Siz bu eğitimi verdiğiniz zaman bunun bir ücret karşılığı var. Kursiyerler kurum kurum dolaşıyor, fiyat almak istiyorlar. Aslında ucuz alınan bir fiyatın eğitim kalitesi her zaman düşüktür. Bu eğitimler daha sonra sınavda kendisinin karşısına çıkacak, aldığı bu eğitimler sayesinde ancak bu sınavdan başarılı olabilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 30 milyonun üzerinde ehliyetli sürücünün olduğunu ifade eden Tekin, bu sayının, nüfusun yaklaşık yüzde 38'lik bir kısmını oluşturduğunu dile getirdi.

Ehliyet sınavı öncesi verilen eğitimlerin önemine dikkati çeken Tekin, "Geçmişte Birleşmiş Milletlere yaptığımız taahhütte 2020 yılına kadar ölümle sonuçlanan kazalarda ölüm oranlarının yüzde 50 azaltılması hedeflenmişti. Araç sayısı, sürücü sayısı artmasına rağmen ölümle sonuçlanan kazalarda 2020 yılına kadar ölüm oranında yüzde 50 kadar bir düşüş sağlandı." diye konuştu.

NTV

Etiketler: direksiyon sınavı, değişiklik, plan
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