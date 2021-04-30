Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'bayram namazı' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Biz bayram namazı kılınacak şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılabiliyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kanal 7'de yayımlanan "Prof. Dr. Mustafa Karataş'la Sahur Vakti" programına video konferans yoluyla katıldı. Erbaş, programda Kovid-19 tedbirleri kapsamında bayram namazının kılınıp kılınmayacağının sorulması üzerine, şu cevabı verdi: "Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa." AA

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