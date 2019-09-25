Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice kırsalında "Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-2 Operasyonu"nda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'ın Lice kırsalında gerçekleştirilen "Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-2 Operasyonu"nda 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Lice kırsalında "Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-2 Operasyonu" düzenlendi. Bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda 3 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor. AA

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