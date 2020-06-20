"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Diyarbakır'da pandemiyle mücadele için yeni kararlar alındı

20 Haziran 2020, Cumartesi 18:25
Diyarbakır'da koronavirüsle mücadele kapsamında İl Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Vali Münir Karaloğlu başkanlığındaki toplantıda salgında Diyarbakır'da gelinen son durum ele alındı.

 Karaloğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Çok sayıda insanın katıldığı mevlit, taziye, nişan gibi toplantılarda alınan kurallara uyulmaması virüsün işine geliyor. Alınan kararlara ve konulan kurallara harfiyen uymamız gerekiyor. Çok fazla kural yok. Üç basit kuralımız var. Mutlaka maske takacağız, sosyal mesafe kuralına ve temizliğe dikkat edeceğiz" diye konuştu.

'Bayramdan sonra vaka sayısı arttı' 

Diyarbakır'ın mayıs ayının sonuna kadar salgınla mücadeleyi çok iyi sürdürdüğü anımsatan Karaloğlu, ramazan bayramı sonrası, seyahat kuralının gevşetilmesi ve hareketliliğin artmasıyla kentte pozitif vaka sayılarında artış olduğuna dikkati çekti.

"Bugün geldiğimiz noktada maalesef 54 vatandaşımız Diyarbakır'da hayatını kaybetti. Biz bunlara engel olabilirdik. Basit kurallara uysaydık bu 54 vatandaşımız şu anda yaşıyor olabilirdi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yaş ortalamaları 72. Hastanede tedavi gören 205 hasta var. Bunların 20'si yoğun bakım servisinde" diyen Karaloğlu, aile büyüklerinin korunabilmesi için herkesin virüsten korunması gerektiğini bildirdi.

Maskesiz çıkana ceza

Kent genelinde salgınla mücadele için ayrılan sağlık tesislerindeki doluluk oranıyla ilgili bir sıkıntı yaşanmadığını anlatan Karaloğlu, ayırdıkları yatak sayısının yüzde 50, yoğun bakımın ünitelerinin yüzde 25 dolu olduğuna işaret etti.

Vali Karaloğlu sözlerini şöyle sürdürdü; "Maske konusunda denetimlerimizi sıklaştıracağız. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla maskesiz sokağa çıkma yasaklanmıştı. Bugünkü kararımızla maskesiz sokağa çıkan vatandaşlarımıza 900 liralık ceza uygulamasına başlayacağız. Sadece maske takmak da yetmez. Maskeyi uygun şekilde takmak gerekir. Burnu ve ağzı açık bırakacak şekilde maske takmak olmaz."

İşletmelerde de denetimleri sıklaştıracaklarını anlatan Karaloğlu, vatandaşlardan kurallara uyulmadığını gördükleri işletmelere girmemelerini istedi.

'Personelimiz vatandaşımızı taziye konusunda ikna edecek'

Karaloğlu şunları kaydetti; "Diyarbakır'da en çok vakanın yayıldığı olaylardan biri taziyeler maalesef, yasak olmasına rağmen kaçak olarak evlerde yapılan taziyeler. Özellikle cenaze haberlerinden sonra hem Müftülüğe bağlı imamlarımız hem de kolluk birimlerimiz, Sağlık İl Müdürlüğümüzden katılan personellerimiz vatandaşımızı taziye konusunda uyaracak, ikna edecek. Bunun için bir ekip oluşturduk. Bu konuda vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz."

Karaloğlu, kafeler, lokantalar, çay bahçeleri gibi alanlarda da denetimleri artıracaklarını, sürecin vatandaş ve devletin el ele vererek atlatabileceğini vurgulayarak hedeflerinin insanların sağlığını korumak olduğunu sözlerine ekledi.

Etiketler: Diyarbakır, pandemi, mücadele, karar
Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin gıda güvenliği tehlikede'

    Türkiye'de son 24 saatte 1248 koronavirüs vakası daha

    Suudi Arabistan yasakları gevşetiyor

    İspanya'da koronavirüs nedeniyle son bir haftada 36 kişi öldü

    'Kararsız seçmenlerin çoğu Ak Partili'

    Diyarbakır'da pandemiyle mücadele için yeni kararlar alındı

    Erdoğan'dan 'Mülteciler Günü' paylaşımı

    ABD'de koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 121 bini aştı

    Fahrettin Koca: Risk ortadan kalkmış değil

    Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle 46 ölüm daha

    İspanya'da 98 günlük OHAL sona eriyor

    Kutuplaştırmaya AKP seçmeni de artık itibar etmiyor

    'Fransızların iddiaları tamamen gerçek dışı"

    Libya'daki toplu mezarlarda 190 ceset bulundu

    İŞKUR'dan dolandırıcılık uyarısı

    Sigara yangın sebeplerinde de ilk sırada

    Akhisarspor'da 12 kişinin testi pozitif çıktı

    LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

    Salgının ağır seyrettiği Breziya, Meksika ve Hindistan'da son durum?

    Yemen'deki tansiyon salgın sürecinde de düşmedi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ayasofya’yı müze yapan M. Kemal değil, öyle mi?!
    Ali FERŞADOĞLU

    Zulmün tokatları peşin gelir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Hadis kitapları neye delil olur?
    Ahmet BATTAL

    Bize yeni bir kalp lâzım
    Cevher İLHAN

    Siyasette tahkirli tahrikler…
    Risale-i Nur'dan

    Dünya, ehl-i tefekkür için şirin bir mütalâagâh
    Mehmet ÇETİN

    Yeni dünya düzeni mi doğuyor?
    Genel

    İran'da dolar, tarihi rekorunu kırdı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.