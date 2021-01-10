Diyarbakır şehidi duâlarla...

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik, memleketi Malatya’da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Çelik’in (24) cenazesi, Diyarbakır General Galip Deniz Kışlası’ndaki törenin ardından Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi’ndeki babaevine getirildi. Helâllik alınması sonrası Malatya Şehir Mezarlığı’na götürülen şehidin Türk Bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik’in eşi Ebru, babası Latif, annesi Aynur Çelik ve kardeşleri ile yakınları törende gözyaşı döktü. İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından omuzlarda taşınan şehidin naaşı, şehitlikte toprağa verildi. AA

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