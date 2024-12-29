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Doğu Anadolu'da 1941 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

29 Aralık 2024, Pazar 12:53
Van, Hakkari, Muş, Bitlis, Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 1941 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 162 mahalle ile 258 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Van-Bahçesaray kara yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Hakkari

Kentte gece saatlerine kadar etkisini sürdüren kar, günlük hayatı olumsuz etkiledi ve ulaşımı aksattı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 51 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekiplerinin gece boyunca çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yürüttüğü kentte, karayolları ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda karla mücadele etti ve mahsur kalan sürücülere yardımcı oldu.

Vatandaşlar ise damlarda ve iş yerlerinin önünde biriken kar yığınlarını temizledi.

Muş

Muş merkez ve ilçelerinde etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açtı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte dünden bu yana etkili olan kardan dolayı merkez ve ilçelerde 163 köy yolunun kapandığını belirtti.

Yentür, yolların açılması için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Bitlis

Bitlis'te etkili olan kardan dolayı 165 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kardan dolayı 165 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattıklarını ifade eden Kurtkan, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, vatandaşlar araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Kar nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Belediye ile karayolları ekipleri cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Erzurum

Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 872 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışması başlattı.

Kars

Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle merkezde 3, Arpaçay'da 5, Akyaka'da 3, Digor'da 13 ve Kağızman'da 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

Ardahan

Ardahan'da kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

İl merkezinde 5, Göle'de 5 ve Hanak ilçesinde 8 olmak üzere 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Tunceli

Tunceli'de de kar ve tipi nedeniyle 222 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, iş makineleriyle yolları açmak için çalışma başlattı.

AA

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