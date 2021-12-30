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30 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Doğu Anadolu'da 4 il için çığ uyarısı

30 Aralık 2021, Perşembe 10:34
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Van'da 2, Hakkari'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 5 ve Bitlis'te 4 derece olması bekleniyor.

Buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği bölgede, eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

Etiketler: Doğu Anadolu, çığ, uyarı
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