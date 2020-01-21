Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Ardahan çevresinde aralıklı kar yağışı görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 14, Ağrı ve Ardahan'da 11, Erzurum'da 9, Tunceli'de 3, Iğdır'da 2 ve Erzincan'da 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 5, Iğdır'da 3, Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 6, Ardahan'da 5, Kars ve Erzurum'da 4 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 12, Erzurum'da 7, Kars'ta 4, kayak merkezlerinden Palandöken'de 60, Sarıkamış'ta 55 ve Ergan'da 30 santimetre ölçüldü.

Bölgede gece ve sabah yer yer buzlanma ile donun yanı sıra pus beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.