Doğu'da soğuk hava ve sis etkili oluyor

Kars, Ağrı ve Ardahan'da, soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiledi. Ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu, trafikte aksamalar yaşandı.

Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle ev ve iş yeri camları buz tuttu. Nehir ve derelerin de buzla kaplandığı kentte, sis etkili oldu. Şehir merkezi ve akarsuların geçtiği bölgelerde yoğun sis, ulaşımı da olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler, araçlarının farlarını yakarak ilerlemeye çalıştı. Kars ve Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle göl, nehir ve dereler kısmen buz tuttu.

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