Doğu'da termometreler sıfırın altında 22 dereceyi gördü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 22 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ile birlikte sis ve pus görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzey batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede, batı, kuzey ve kuzeybatı yönlerinden saatteki hızı 40 ila 70 kilometreyi bulan kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 22, Ağrı'da 19, Erzurum'da 17, Ardahan'da 13, Tunceli'de 10, Erzincan'da 8 ve Iğdır 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 3, Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 12, Kars ve Erzurum'da 7, Ağrı'da 5, Erzincan'da 2 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölgedeki yerleşim yerleri arasında gece sıcaklığın en düşük olduğu yer, sıfırın altında 26 dereceyle Erzurum'un Tekman ilçesi oldu.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 126, Konaklı'da 55 ve Cıbıltepe'de 52 santimetre olarak ölçüldü.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskinden dolayı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Erzurum

Vatandaşların battaniyelerle araçlarını soğuktan korumaya çalıştığı Erzurum'da, bazı camilerin şadırvanları buz tuttu, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Erken saatlerde kentin bazı kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Belediye ekipleri, kent merkezinde kaldırım ve yollardaki buzlanmaları önlemek için tuzlama ile küreme çalışması yaptı.

Ardahan

Ardahan'da da kar ve soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Dere ve nehirlerin yüzeyi buzla kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü Iğdır'da ise Kars-Iğdır ve Iğdır-Ağrı kara yollarının yüksek kesimli bölgelerinde tipi ve fırtına etkili oldu.

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü ilçede, akarsular buz tuttu, ağaçlar ve bitkilerde kırağı oluştu.

İlçedeki bazı vatandaşlar araçlarını branda ile örterek soğuk havadan korumaya çalıştı.

Kars

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, barajlar, akarsular ve göller dondu.

Bina çatılarında buz sarkıtları oluşurken, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttü.

Beyaza bürünen arazilerde yaban hayvanları da yiyecek bulmakta güçlük çekti.

Ağrı

Ağrı'da dondurucu soğuklar nedeniyle dereler buzla kaplandı.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Van'da 250 araç ve 650 personelle çalışıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte iki günden bu yana etkili olan kar nedeniyle kapanan 702 yerleşim birimine ulaşımın sağlanması için çalışmalar devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ekipler, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için gece boyunca yollarda kar küreme ve tuzlama yaptı.

Sabah saatlerinde kaldırımları temizleyen ekipler, kapanan mahalle yollarını açarken acil vakalara da müdahale etti.

Olası olumsuzluklara karşı önceden önlemlerini alan ekipler, Başkale ilçesi Oğulveren Mahallesi'nde çıkan yangına müdahaleye giden itfaiye ekipleri, Özalp ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'nde sağlık ekipleri, Özalp-Muradiye kara yolunda mahsur kalan 2 kişi ile Çaldıran ilçesi Akbaşak Mahallesi'nde mahsur kalan 3 aracı kurtararak yola devam etmelerini sağladı.

Çıldır'ın Eskimo usulü balık avcılarına kar ve tipi engeli

Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü olan ve kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde kar yağışı ve tipi, balıkçıların çalışmasını olumsuz etkiledi.

Balıkçı Atalay Uzunkaya, gölde belirli aralıkla etkili olan kar ve tipinin görüş mesafesini düşürdüğünü belirtti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle zorlandıklarını dile getiren Uzunkaya, "Göle attığımız ağları çekmek istedik. Ancak tipi görüş mesafesini düşürdü. Bu nedenle ağları çekmeden geri dönmek zorunda kaldık." dedi.

Uzunkaya, ağları çekmek için tipinin dinmesini beklediklerini ifade etti.