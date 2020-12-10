Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Ege Denizi'nde bugün sabah saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nde güney ve güneydoğu yönlerden esen rüzgarların, günün ilk saatlerinde etkisini artırarak 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerine kadar süreceği öngörülüyor. Kuzey Ege'de feribot seferleri iptal edildi Çanakkale’de hava koşulları sebebiyle Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında bugün düzenlenmesi planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

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