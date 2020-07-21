Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 Temmuz’da Ankara’da bir araya geldi. İmamoğlu ve Soylu’nun, Adalar’da izin krizi yaşandığı için hizmete alınamayan elektrikli araçlar konusunda görüştüğü öğrenildi.

Adalar'da yüzlerce atın ölümüne neden olan atlı fayton taşımacılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin ocak ayı meclis oturumunda alınan karar ile tamamen sona erdi. Ancak faytonların yerine geçici olarak alınan elektrikli araçlar, Adalar Kaymakamlığı'nın izin vermemesi nedeniyle çalışmaya başlayamadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Temmuz günü Faaliyet Raporu sunumunda konuyla ilgili açıklama yaparak hukuki görüş alarak İstanbul Valiliği'ne sunduklarını kısa süre içinde sorunun çözülmesini beklediklerini söylemişti. İmamoğlu'nun, araç krizini çözmek için 20 Temmuz günü Ankara'ya giderek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İmamoğlu görüşmenin ardından İstanbul'a döndü. İmamoğlu ile birlikte Ankara’ya giden İBB heyeti ile bakanlık görevlileri arasında konuyla ilgili görüşmelerin bugün devam ettiği belirtildi.

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