Elazığ’da kar yağışı var

Hava sıcaklığının zaman zaman eksi 3 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde sabah saatlerinde kar yağışı da başladı.

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki deprem Elazığ ve Malatya’da yıkıma neden olmuş, 41 kişi vefat etmişti. Depremin ardından bölgede yaralar sarılmaya çalışılırken, depremde evlerini kaybedenler çadırlarda yada geçici barınma alanlarında yaşamlarını sürdürüyor. Deprem koşullarının yanı sıra depremzedeleri en çok etkileyense giderek kötüleşen hava koşulları. Hava sıcaklığının zaman zaman eksi 3 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde sabah saatlerinde kar yağışı da başladı. Kentin yüksek kesimlerinde ve merkeze bağlı Harput mahallesinde etkili olan kar yağışı ile AFAD tarafından depremzedeler için oluşturulan çadır alanları beyaza büründü.

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