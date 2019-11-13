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13 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

En çok sigortalı ev hangi bölgede, hangi illerde?

13 Kasım 2019, Çarşamba 13:17
Türkiye'de deprem sigortalı konut sayısı, 20 yılda yaklaşık 20 kat artarak 500 binden 9,5 milyona ulaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, AFAD, #AfetlereHazırlıkYılı projesinin 5. ay teması olan "Afet Sigortası" kapsamında, "Afet Sigortanı Yaptır ki Canın da Sağ Olsun Malın da" sloganıyla Zorunlu Deprem Sigortası teşviki başlatıldı. 

Deprem sigortalı konut sayısı, 1999'da sadece 500 bin iken 2019'da bu sayı yaklaşık 20 kat artarak 9,5 milyona yükseldi. Deprem sigortası yaptırma hızı da 1999'a göre yaklaşık iki kat arttı.

Türkiye'de her iki konuttan biri sigortalı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) 2000'de kurulmasıyla deprem sigortası zorunlu hale getirildi. Bugün Türkiye'deki konutların yarısından fazlasının DASK Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine sahip olduğu belirlendi. 1999'da yalnızca yüzde 5 olan Türkiye genelinde deprem sigortalı konut oranı yüzde 53'e yükseldi.

En çok sigortalı ev Marmara Bölgesi'nde

Sigortalılık oranı, yakın geçmişte büyük depremler yaşayan bölgelerde diğerlerine göre daha yüksek olurken Marmara Bölgesi yüzde 66 ile ilk sırada yer aldı. Marmara Bölgesi'ni, yüzde 53 ile Ege, yüzde 49 ile İç Anadolu, yüzde 46 ile Akdeniz, yüzde 43 ile Karadeniz, yüzde 40 ile Doğu Anadolu ve yüzde 40 ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri izledi.

İl bazında en çok sigortalı ev Bolu'da

Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7,2 şiddetindeki depremi en çok hisseden Bolu, yüzde 87 ile en yüksek sigorta yaptırma oranını yakaladı. Bolu'nun ardından 17 Ağustos 1999'da merkez üssü Gölcük olan 7,4 şiddetindeki depreme en yakın il olan Yalova yüzde 85 ile ikinci, Sakarya ise yüzde 83 ile üçüncü sırada yer aldı. İstanbul'un sigortalılık oranının yüzde 66, Ankara'nın yüzde 57, İzmir'in ise yüzde 56 seviyesinde olduğu görüldü.

Öte yandan, DASK, 2000'den bugüne kadar depremlerde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortalı konutlara 195 milyon lira ödedi. Zorunlu Deprem Sigortası, deprem kaynaklı hasarının yanında depremin yol açtığı ikincil afetlerden doğan zararı da karşıladı.

AA

Etiketler: deprem, sigorta
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